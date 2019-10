Serie D

lunedì 28 ottobre 2019

CALCIO

Levico Terme: quarto Ko consecutivo

Il Levico Terme perde con il Ponte San Pietro e cade per la quarta volta consecutiva. La formazione di Roberto Cortese sembra non riuscire più a rialzarsi (l’unica vittoria risale alla prima giornata) e la classifica adesso diventa davvero difficile. I gialloblù partono male, giocando una brutta prima mezzora di gara e gli avversari realizzano due reti. Non basta poi, una ripresa giocata in proiezione offensiva da parte dei trentini per evitare la quarta sconfitta consecutiva in campionato e la penultima posizione in classifica in compagnia di Dro Alto Garda e Virtus Bolzano.

Mister Cortese non può contare su Rizzieri, squalificato, e cambia le carte in tavola scegliendo un 4-3-3. Tra i pali torna Boglic. Nel pacchetto arretrato Pralini e Gorzalewsky centrali, mentre sugli esterni bassi il giovane Togola a destra e Piacente sul versante opposto. In mediana Voltasio con Cardore e Rinaldo. In attacco il tridente Galesio-Capra-Marku.

Pronti via e ospiti avanti con Torelli, imbeccato perfettamente da Ferreira Pinto, che batte a rete con un tocco sottomisura. I valsuganotti faticano a reagire e la spinta offensiva dei bergamaschi continua a pungere. All'11' altra ghiotta occasione per il Ponte San Pietro con Capelli, ma il suo diagonale è messo in angolo da Boglic. Tre giri di lancetta più tardi il direttore di gara assegna un calcio di rigore agli ospiti per un fallo di mano di Pralini in area. Dal dischetto si presenta lo specialista Ferreira Pinto – ex serie A - che non sbaglia. La risposta del Levico Terme è riassunta in una punizione senza grosse pretese di Cardore dai venti metri che si spegne sul fondo.

Ripresa che vede il Levico Terme con tutt’altro piglio. Al 4' ci prova Marku con un bel destro a giro che sfiora il palo più lontano. Tre minuti più tardi Pennesi con l'aiuto della traversa nega la gioia del gol a Galesio. L'attaccante argentino si rifà qualche istante più tardi dagli undici metri per un fallo in area ai danni di Marku. Al 22’ Ferreira Pinto ci prova con un piazzato che finisce a lato di poco. Nel finale, il Levico Terme non è certo fortunato visto che, la deviazione sotto porta di Galesio, si stampa sulla traversa.

Il Levico Terme perde due a uno e nel prossimo turno dovrà andare a far visita alla seconda della classe Seregno.