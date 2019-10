Serie C

sabato 26 ottobre 2019

CALCIO

Il Südtirol attende la sorpresa Virtus Verona

Sesto match casalingo per l’FC Südtirol nella 12ª giornata d’andata del campionato di serie C. Domenica (calcio d’inizio alle ore 15.00) allo stadio “Druso” i biancorossi ospitano una formazione in salute, la Virtus Vecomp Verona. In casa la formazione di Stefano Vecchi ha raccolto 9 punti in cinque turni, vincendo con Fermana, Modena e Gubbio. In classifica l’FCS è a ridosso delle prime con 22 punti (con 7 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte con 19 reti all’attivo e 12 al passivo). La Virtus Vecomp Verona vanta invece 19 punti (6 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte, 21 reti segnate e 17 subite) e proviene da sei successi conseguiti nelle ultime sette partite, l’ultimo nel turno infrasettimanale di mercoledì, in casa, al “Gavagnin-Nocini” per 3-0 a spese del Ravenna con gol di Danti e doppietta di Magrassi. I rossoblù del presidente-allenatore (dal 1982) Gigi Fresco hanno 19 punti (6 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte). Dopo la sconfitta con il Padova e il pareggio a Gubbio, i veronesi hanno perso in casa con il Cesena e a Salò, quindi il è arrivato successo con la Triestina e ad Imola, la sconfitta interna con il Vicenza, prima del filotto di quattro successi in fila: a Rimini, con la Vis Pesaro, a San Benedetto del Tronto e a Ravenna. Recuperato dall’infortunio Giordano Trovade. Assente Marco Crocchianti, convalescente dopo l’infortunio alla spalla destra. La lista dei convocati verrà pubblicata sui nostri profili social (Instagram e Facebook) nel pomeriggio di domani.





Gli avversari

La Virtusvecomp Verona o, più semplicemente Virtus Verona, rappresenta il quartiere di Borgo Venezia. Fondata nel 1921, vanta quale maggior risultato della propria storia due partecipazioni alla terza serie italiana; in termini di tradizione sportiva è pertanto la terza squadra della città d'appartenenza, dopo l'Hellas Verona e il Chievo Verona. Dal 2002, a seguito di un accordo di sponsorizzazione, include stabilmente nella propria denominazione sociale il marchio commerciale Vecomp. Nel 2000 sale in Eccellenza, nel 2006 raggiunge la D (terzo posto finale nel 2007 e play-off, persi in semifinale). La salvezza l’anno dopo e poi un posto a centro gruppo. Nella stagione di serie D 2012-2013 la Virtus Vecomp Verona vince i play-off di categoria, e viene ripescata in Lega Pro Seconda Divisione per esordire tra i professionisti e permettere a Verona di essere l’unica città con tre squadre nel professionismo. Torna in D a fine stagione e vi resta fino al 2018. Al terzo anno consecutivo al campionato in D arriva la promozione in serie C, raggiungendo per la prima volta nella sua storia il terzo livello della piramide calcistica italiana. 19esimo posto finale, playout contro il Rimini, andata 1-0 in favore della formazione rossoblù, sconfitta al ritorno per 2-0 e conseguente retrocessione. Il 12 luglio scorso il ripescaggio in Serie C. La Virtus Verona si caratterizza per una grande continuità gestionale: è presieduta e allenata da Luigi Fresco, che esercita ambedue le funzioni da oltre tre decenni, esattamente dal 1982. Pure il suo predecessore, Sinibaldo Nocini, ebbe grande longevità in carica, essendo rimasto alla presidenza del club per 20 anni (1961-1981)Il giocatore più rappresentativo è Whellington Fabiano Santacroce, nato il Brasile, a Camaçari il 24 agosto 1986, naturalizzato italiano, cugino del calciatore Alessandro dos Santos. In giovane età Santacroce si alterna dedicandosi sia all'attività cinematografica che a quella di calciatore. Nel 1995 appare nel video musicale “Papà perché” di Zucchero Fornaciari e l'anno seguente interpreta il personaggio di Jermal nel film Luna e l'altra di Maurizio Nichetti. Difensore centrale con grande senso della posizione, varie volte nella sua carriera ha ricoperto il ruolo di terzino sinistro. Oltre 200 partite tra i professionisti, di cui 90 in A (55 a Napoli e 35 a Parma) in 7 stagioni e 65 in B con Brescia, Padova e Ternana. Lo scorso anno a Cuneo in C (28 presenze). Il 21 agosto 2007 esordisce in Nazionale Under-21 con c.t. Pierluigi Casiraghi nell'amichevole vinta contro la Francia (2-1), entrando in campo per sostituire l'infortunato Marco Andreolli, ma è costretto anch'egli ad uscire prima della fine della partita. Nella gara esterna del 21 novembre 2007 contro le Fær Øer, viene espulso per una gomitata e subisce una lunga squalifica che gli impedisce di partecipare alle Olimpiadi di Pechino 2008 con la Nazionale Olimpica. Torna in Under-21 un anno dopo, in occasione dell'amichevole contro la Germania del 18 novembre 2008, nella quale scende in campo dal primo minuto. Tuttavia, non viene convocato per l'Europeo U-21 del 2009. Il 5 ottobre 2008 viene convocato per la prima volta in Nazionale maggiore dal ct Marcello Lippi in occasione del doppio impegno degli azzurri nelle qualificazioni ai Mondiali 2010 contro la Bulgaria e il Montenegro, senza tuttavia scendere in campo. Tra i giocatori più in forma del momento c’è l’attaccante Raphael Odogwu autore di 6 reti.