Giudice sportivo

giovedì 24 ottobre 2019

CALCIO

Quattro giornate di stop a Scevola, tre a Cerisara

Le principali decisioni del Giudice Sportivo nei massimi campionati regionali e provinciali.





Eccellenza, nessuna squalifica trentina

Promozione, mister Ceraso in tribuna per un mese

Prima, quattro turni a Scevola, tre a Cerisara

Seconda, tre domeniche di stop per Bouchrit

Arco, tre giornate ad uno junior

Sono quattro i giocatori del massimo campionato regionale che domenica non potranno scendere in campo. È stata infatti comminata una giornata di squalifica adel Maia Alta edel Mori Santo Stefano (espulsi domenica), oltre adel Brixen edel San Martino Moso (quinta ammonizione). Hanno invece già scontato domenica 20 la giornata di stop Armando Dauti e Tommaso Moser (Rotaliana), Hannes Ohnewein (San Paolo) e Yuri Facchinelli (Termeno) che erano stati espulsi mercoledì 16 nel turno infrasettimanale.Da citare, inoltre, i totali 250 euro di multa comminati alper “comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro” e “mancanza di acqua calda nello spogliatoio dell’arbitro”.Episodio particolare nel campionato di Promozione: tutte le sanzioni sono connesse al match salvezza trache ha visto i gialloverdi vincere in rimonta per 2 a 1. Entrambe le società sono tenute a pagare 100 euro di multa per il medesimo motivo, ovvero perché “sostenitori di parte, offendevano l’assistente arbitrale n.1”.Tra i dirigenti, da sottolineare l’inibizione fino al 14 novembre per(Mezzocorona). Tra gli allenatori, stop fino al 21 novembre per(Borgo), inibito fino al 31 ottobre per cumulo di ammonizioni e per le tre settimane successive per l’allontanamento dal terreno di gioco. Fermato fino al 7 novembre anche, sempre della compagine valsuganotta.In Prima Categoria fanno rumore nel girone B le quattro giornate comminate a(Monte Baldo), che “in seguito ad un comportamento non regolamentare di un avversario, nei confronti di un suo dirigente, nel tentativo di farsi giustizia, correva per venti metri circa e colpiva con uno schiaffo al volto il giocatore avversario, facendolo cadere in seguito alla perdita di equilibrio” e le tre comminate a(Marco), “giocatore sostituito, offendeva il direttore di gara, reiterando le offese nell’allontanarsi”. Sempre nel raggruppamento che si estende dal Garda sino alla Val di Non, due le giornate di stop per(La Rovere), un turno di castigo per(Alto Garda),(Spormaggiore). Da registrare, inoltre, l’inibizione fino al 7 novembre del dirigente(Marco) e fino al 31 ottobre dell’allenatore(Spormaggiore).Nel girone A, fermati per una giornata(Paganella) e(Sopramonte), oltre a mister(Paganella).Nel girone C stop di due turni per(Pergine Calcio), di uno per(Fassa),(Ortigaralefre) e(Piné).In Seconda Categoria appiedato per tre turni(Bersntol, girone C), “espulso per somma in ammonizioni, offendeva il direttore di gara”. Due le giornate affibbiate nel girone B a(Cauriol), nel girone C a(Bersntol),(Roncegno),(Solteri San Giorgio). In castigo per un turno, invece, nel girone B(Ozolo Maddalene), nel girone C(Oltrefersina).Per quanto riguarda le ammende alle società da registrare nel girone A 100 euro allaperché “un gruppetto di sostenitori locali, offendeva l’arbitro, per tutta la durata dell’incontro”, nel girone C 150 euro allaperché “sostenitori di parte, offendevano l’arbitro durante tutta la gara; inoltre giocatori non individuati dall'interno dello spogliatoio, a fine gara offendevano l'arbitro”.Quattro i sanzionati tra dirigenti e allenatori: è il caso nel girone A di mister(3P Valrendena), inibito sino al 14 novembre, nel girone C degli allenatori(Bersntol) e(Roncegno), che non potranno sedere in panchina sino al 7 novembre, e del dirigente(Bolghera), fermato sino al 31 ottobreNel campionato juniores élite, tre le giornate a D.R. (Arco 1895) perché “espulso per linguaggio blasfemo, offendeva il direttore di gara”. Nei campionati under 17, ammende di 100 euro per(squadra B) “per aver permesso la presenza in panchina a persona non autorizzata”.