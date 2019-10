Serie D

lunedì 21 ottobre 2019

CALCIO

Un buon Levico Terme perde contro la capolista tre a uno

Il Levico Terme esce sconfitto per tre a uno dal match contro la capolista Pro Sesto. Quinta sconfitta stagionale per i valsuganotti, ma si è vista determinazione e carattere nell’undici giallobù. Un ko ben diverso da quello subito sette giorni fa contro il Caravaggio tra le mura amiche, in cui gli uomini di Roberto Cortese avevano giocato male. L’avvio di gara vede l’immediato uno-due dei padroni di casa, poi la reazione trentina è veemente con la rete di Esposito. Nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Rizzieri il Levico Terme attacca alla ricerca del pari, ma nel finale subisce la terza rete.

Cortese opta per un 4-4-1-1: tra i pali esordio stagionale per Bertè che prende il posto di Boglic, pacchetto arretrato con Pralini e Kojdheli centrali, mentre sugli esterni Piacente a sinistra e Gorzalewsky sul versante opposto. In mediana manca Voltasio, spazio a Cardore e Rinaldo, sulle fasce Esposito e Micheli. In attacco, alle spalle dell'unica punta Rizzieri, il giovane Petrucci.

Monni di testa, dopo appena 5’, porta avanti la capolista. Il Levico Terme subisce il colpo, faticando a rialzare la testa e, al 17’, la Pro Sesto raddoppia: rinvio sbagliato di Bertè, la sfera capita sui piedi di Di Renzo che di prima intenzione serve nuovamente il compagno di reparto Monni, il quale, a porta praticamente sguarnita, realizza il due a zero. I trentini provano a scuotersi con Rinaldo, ma il portiere para. Al 26' il Levico Terme riapre la partita su calcio di rigore per un fallo di Bettoni su Rizzieri. Dal dischetto si presenta Esposito che dimezza lo svantaggio. Al 34' torna a farsi pericolosa la Pro Sesto con una punizione dell'esperto Gattoni che si stampa sul palo. L'ultima palla gol del primo tempo è una punizione di Cardore da posizione defilata che impegna Tamma.

La Pro Sesto nella ripresa prova ad amministrare il risultato, allungando nel finale. Al 20' Levico Terme in dieci per l'espulsione di Rizzieri. Nonostante l'inferiorità numerica i valsuganotti continuano a spingere e attorno alla mezz'ora, dopo una staffilata alta di poco di Gattoni, Esposito su punizione impegna nuovamente Tamma. Nel finale, dopo l'espulsione di Gattoni per doppia ammonizione e con il Levico Terme tutto in proiezione offensiva in cerca del pareggio, la capolista in contropiede trova la terza rete con Capelli, bravo a superare un paio di difensori gialloblù e superare l'incolpevole Bertè.

Per il Levico Terme diventa importante la prossima gara al Viale Lido con il Ponte San Pietro.