Giudice sportivo

giovedì 17 ottobre 2019

CALCIO

Giudice Sportivo, cinque giornate a Telser

Le principali decisioni del Giudice Sportivo nei massimi campionati regionali e provinciali.





Eccellenza, nessuna squalifica trentina

Donne, cinque turni a Tabea Talser

Promozione, per tre calciatori due giornate di stop

Prima Categoria, due appiedati nella Monte Baldo

Seconda, doppia squalifica per tre

Under 17, a Pergine e in Val Rendena pubblico maleducato

Saranno solamente(Termeno) e(San Paolo) – entrambi espulsi nel turno infrasettimanale – a saltare per motivi disciplinari la nona giornata del campionato di. Per quanto riguarda la massima divisione regionale, il Comunicato Ufficiale pubblicato oggi dalla Figc riporta infatti soltanto la già scontata squalifica di, attaccante del Termeno che era stato espulso mercoledì 9 ottobre nel recupero del match con il Lana e che quindi domenica 13 ha assistito dalla tribuna alla vittoria dei bianconeri sull’Anaune.Nell’Eccellenza femminile, spiccano le cinque giornate comminate a(Red Lions Tarres) “per aver a fine gara sputato verso l’arbitro”. Più ordinarie le squalifiche per un turno notificate a(Cf Valli del Noce) e(Chiusa) e le inibizioni fino al 24 ottobre ai dirigenti(Chiusa) e(Red Lions Tarres).Diversa la situazione in, dove sono sei i calciatori appiedati dal Giudice Sportivo. Due le giornate rimediate da(Cavedine Lasino),(Sacco San Giorgio) e(Borgo), con quest’ultimo che si è guadagnato il cartellino rosso a match già concluso, offendendo il direttore di gara al rientro negli spogliatoi dopo la partita persa dai valsuganotti contro il Calciochiese: tutti tre potranno rientrare domenica 27 ottobre, dopo aver scontato le due giornate di squalifica domenica 20 e mercoledì 23, data in cui è programmato il turno infrasettimanale. Una giornata è stata invece comminata a(Benacense), espulso domenica a Rovereto, e a(Mezzocorona) e(Rovereto), che hanno raggiunto il cumulo di cinque ammonizioni in diversi match.Sempre nel massimo campionato provinciale, da segnalare le ammende di 150 euro comminate ain quanto “sostenitori di parte, offendevano ripetutamente la terna arbitrale”.Passando alla, otto le squalifiche (tutte per un turno) notificate. Nel girone A appiedati(Aldeno),(Pieve di Bono) e(Virtus Trento), nel B(Monte Baldo) e(Tnt Monte Peller), nel C(Valsugana) e(Porfido Albiano), quest’ultimo squalificato per cumulo di ammonizioni.Da citare, nel girone B, anche le inibizioni fino al 24 ottobre ai dirigentidel Trambileno, oltre che a misterdella Monte Baldo. L’, fanalino di coda del girone B, ha inoltre rimediato 80 euro di multa “per non aver usato i prescritti cartelli per le sostituzioni”.In Seconda Categoria squalificati per due giornate(Cauriol, girone B),(Solandra, girone B) e(Azzurra, girone C). Un turno è stato invece comminato ad(3P Valrendena) nel girone A, a(Dolasiana) e(Robur) nel girone B,(Adige),(Audace),(Bolghera),(Roncegno) e(Tesino) nel girone C.L’è stato inoltre sanzionato con 100 euro di ammenda “per aver permesso la presenza in panchina di persona non autorizzata”.Nelle categorie giovanili, a dir poco censurabili i comportamenti dei sostenitori di, società punite con 100 euro di ammenda: la compagine valsuganotta è stata multata in quanto “a gara terminata, alcuni spettatori di parte, cercavano di attingere con sputi dagli spalti, i calciatori avversari rientranti”, quella giudicariese perché “sostenitori di parte, offendevano ripetutamente il direttore di gara”.