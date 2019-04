Serie D

venerdì 19 aprile 2019

CALCIO

Pesante stop per il Levico Terme con il Chions

Pesante stop per il Levico Terme contro il Chions. I valsuganotti, dopo tre risultati utili consecutivi, tornano dal Friuli con una sconfitta che pesa moltissimo, contro una squadra che non vinceva da undici turni. Il Levico Terme dovrà conquistarsi la permanenza in serie D nelle due ultime giornate contro la seconda e terza forza del campionato Union Feltre e Adriese: due sfide che, manco a dirlo, appaiono quantomeno insidiose.

Mister Favaretto non può contare sugli infortunati Demian, Aquaro e Luca Bertoldi, ma ritrova Bagatini dopo il turno di squalifica. Il tecnico opta per il 4-2-3-1, con Costa tra i pali, Bagatini e Pregnolato al centro della difesa, mentre sulle corsie esterne agiscono Dall'Ara e Salvaterra. In cabina di regia Cariello e Rinaldo, con Fabio Bertoldi in avanti supportato dal terzetto composto da Acka, Esposito e Pellielo.

Avvio di match lento con le due squadre che si studiano per gran parte dei primi minuti, con tanti lanci lunghi e pochi fraseggi. Al 17' Fabio Bertoldi va subito vicino al gol del vantaggio, ma la sua conclusione centra il palo. Qualche minuto più tardi il team di Favaretto è ancora pericoloso con una staffilata di Pellielo alta sopra la traversa dopo un'intelligente sponda di Bertoldi. Al 26' Chions avanti: Bagatini commette fallo su Facca in area di rigore e dal dischetto l'ex di turno Dimas porta in vantaggio i suoi. Il Levico Terme prova a fare gioco, ma è troppo precipitoso in fase di costruzione, con i padroni di casa insidiosi in ripartenza.

Nella ripresa i trentini faticano a rialzare la testa affidandosi solo a qualche lancio dalla retrovie per un Bertoldi troppo solo là davanti e al 26' il Chions realizza il due a zero. Dimas trova Zucchiatti che appena entrato in area fa partire un diagonale che non dà scampo a Costa. Nel finale Guatieri va vicino al gol che potrebbe dimezzare lo svantaggio, ma non è fortunato, con Costa dall'altra che salva i suoi dal tre a zero.

Il Levico esce sconfitto dallo scontro salvezza con il Chions per due a zero e adesso dovrà fare punti contro Union Feltre ed Adriese.