Serie D

sabato 2 marzo 2019

CALCIO

Domani al Briamasco arriva la capolista Adriese

Al "Briamasco" arriva la prima della classe: domenica pomeriggio (kick off alle ore 14.30) il Trento affronterà l'Adriese nella ventiseiesima giornata del girone C di serie D, la nona della fase discendente di torneo. Prima convocazione per il centrocampista Giulio Sanseverino, neoacquisto del club. La formazione veneta guida il raggruppamento con 51 punti - tre in più dell'Arzignano Valchiampo - e vanta il miglior attacco del torneo con Marangon e Aliù che hanno messo a segno due terzi delle marcature realizzate dalla squadra rodigina. In casa i gialloblù hanno sin qui conquistato 11 punti per effetto dei successi ottenuti contro Levico Terme Cjarlins Muzane e dei pareggi contro Este, Union Feltre, Montebelluna, Campodarsego e Chions, mentre l'Adriese ha raccolto in trasferta 19 punti in 12 partite con uno score complessivo di 5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte.

Dirigerà l'incontro Simone Piazzini della sezione di Prato, coadiuvato dagli assistenti Voytyuk di Ancona e Cordella di Pesaro.

Mister Loris Bodo ha tutto l'organico a disposizione, con la sola eccezione di Mauro Scaglione e ha convocato 21 giocatori.





Gli avversari

L'Unione Sportiva Adriese è stata fondata nel 1906. Nel corso della sua ultracentenaria storia, il sodalizio della provincia di Rovigo ha militato anche per tre stagioni in serie C2 (dal 1978 al 1981) ed affronta il campionato di serie D per la diciassettesima volta.Gli elementi di spicco dell'organico affidato al 38enne Michele Florindo, alla sua prima stagione sulla panchina dell'Adriese dopo aver allenato Piovese ed Este, sono il bomber Giacomo Marangon, capocannoniere del girone con 19 reti in 23 presenze, alla sua sesta stagione all'Adriese dopo quattro anni al Delta Porto Tolle, con cui ha militato anche in C2, e il compagno di reparto Grasjan Aliù, secondo nella graduatoria dei bomber con 15 gol in 24 partite, arrivato in estate all'Adriese dopo aver vestito le maglie di Abano, Albignasego, Este e Campodarsego.Altri giocatori di spessore dell'organico sono il centrocampista Andrea Delcarro (5 gol in stagione), ex Rudianese, Caravaggio, Levico Terme e Clodiense, i difensori Maicol Pagan (ex Chioggia, Valenzana, Virtus Vecomp, Trissino, Liventina e Abano) e Gianluca Meneghello (ex Este, Abano e Matelica: 179 presenze in categoria) e l'altro attaccante Riccardo Santi, ex Alghero, Flaminia Civitacastellana, Rieti, Gaeta, Savona, Casale, Voluntas Spoleto, Lavagnese, Clodiense, Union Ripa La Fenadora e Renate, che in questa stagione ha già segnato 7 gol. Il colore sociale dell'Adriese è il granata.Due saranno gli ex della sfida, ovvero l'attaccante gialloblù Marco Roveretto, che nella prima parte della stagione 2016-2017 ha vestito la maglia dell'Adriese totalizzando 12 presenze e mettendo a segno una rete e il difensore veneto Nicola Calcagnotto, oggi in forza alla squadra rodigina, ma lo scorso anno a Trento sino a dicembre (per lui 11 presenze e 1 gol).Oltre alla sfida d'andata, gli unici due precedenti ufficiali tra Trento e Adriese risalgono allo stagione 1979-1980, quando le due formazioni s'affrontarono in serie C2: sia il match d'andata che quello di ritorno terminarono 0-0.PORTIERI: Barosi (00); Guadagnin (99)DIFENSORI: Badjan (99); Baronio (99); Carella (98); Mureno (92); Panariello (88); Romagna (99); Sabato (82); Zucchini (95)CENTROCAMPISTI: Bertaso (98); Frulla (92); Furlan (85); Paoli (97); Sanseverino (94); Trevisan (00)ATTACCANTI: Bosio (92); Cristofoli (83); Islami (00); Petrilli (87); Roveretto (87)